Cláudio Ramos questiona Flávia sobre Ruben: «Já percebeste o que sentes por ele?». Veja a resposta surpreendente de Flávia

Carla Anes

Ontem às 11:57

No «Dois às 10», recebemos a ex-concorrente do «Secret Story» Flávia que esclarece todas as dúvidas sobre o concorrente Ruben.