Cláudio Ramos questiona Maycon: «Tu em momento algum sentiste que a Renata estava a passar um limite?» - Surpreenda-se com a resposta

Carla Anes

Hoje às 11:20

No «Dois às 10», Maycon nasceu no Brasil, mas está em Portugal desde os 4 anos. Neste momento, vive na Nazaré. É professor de skate e anima festas como MC. Admite que é tranquilo, mas não deixa que lhe passem a perna. No Secret Story, vai usar as qualidades de animador para distrair o resto dos concorrentes e, enquanto isso, analisá-los friamente para perceber seu o jogo. Está solteiro e confessa que é um pinga-amor: diz que um dos seus maiores dotes é estar rodeado de mulheres.

Já temos connosco o 17º expulso do «Secret Story» o jogo acabou mais cedo para Maycon que abandonou a casa na gala de domingo.

Partilhamos algumas imagens do casal Maycon e Renata, o ex-concorrente comenta e fala da relação.