Cláudio Ramos reage a momento inesperado: «Isto é um sinal divino!»

Carla Anes

Ontem às 10:37

No «Dois às 10», conhecemos Johnny Abreu, homem de paixões intensas e de uma voz que nos fica no ouvido. Johnny nasceu em Paris, mas é em Portugal que tem encontrado o amor, homem de relações duradoras mas há 3 anos que o nosso cantor está solteiro. É pai de duas meninas, a Odete e a Núria, no que toca ao amor diz que é romântico e carinhoso, mas a sua maior qualidade é a cozinha.