Cláudio Ramos revela: «A Maria Cerqueira Gomes é adepta de topless, que eu sei!»

Carla Anes

Há 3h e 3min

No «Dois às 10», em «Conversas de Café» Cláudio Ramos afirma que já fez topless com Maria Cerqueira Gomes e comentam fotografias da apresentadora na praia com o ex-companheiro.