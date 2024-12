DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos revela aquilo que comeu na Consoada e deixa a Cristina Ferreira incrédula: «Isso não é comida de Natal»

Carla Anes

Hoje às 10:30

No «Dois às 10», damos início a um programa muito especial. Durante a manhã do dia de Natal Cláudio Ramos revela que comeu frango com farinheira na noite da Consoada e Cristina Ferreira afirma: «Isso não é comida de Natal Cláudio Ramos».