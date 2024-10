DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos revela: «Cristina Ferreira prepara-se neste momento com a sua equipa para...»

Carla Anes

Hoje às 10:00

No «Dois às 10», Cláudio Ramos revela que Cristina Ferreira está a preparar uma gala única do «Secret Story» diferente de todas as outras.