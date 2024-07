DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos revela: «Se vocês soubessem as vezes que eu e a Cristina Ferreira discutimos...é todos os dias!»

Carla Anes

Hoje às 10:45

No «Dois às 10», Diana Monteiro revela como é o ambiente nos bastidores entre as quatro, Cláudio Ramos revela como são os bastidores com Cristina Ferreira antes de o programa começar.