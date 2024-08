DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos sobre David Diamond: «Imita o jogo do Miguel Vicente»

Joana Sequeira

Há 32 min

No «Dois às 10», Cinha Jardim e Cláudio Ramos falam do jogo de David Diamond, concorrente do «Dilema». Cinha tece elogios ao concorrente e Cláudio discorda em alguns pontos.