Cláudio Ramos sobre Liliana Aguiar: «Não vai ser feliz nunca enquanto ela achar que estamos todos contra ela!»

Carla Anes

Há 2h e 3min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam declaração de Liliana Aguiar que recorreu às redes sociais para dar uma novidade:17 meses depois de ter aterrado e decidido viver no Dubai, assinou contrato com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Sendo embaixadora e relações públicas de uma agência imobiliária. Cláudio Ramos dá a sua opinião.