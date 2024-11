DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos: «Tu já chupaste uma folha de louro?» - surpreenda-se com a resposta de Cristina Ferreira

Carla Anes

Hoje às 10:16

No «Dois às 10», Cláudio Ramos questiona receita da avó Adélia, o apresentador não percebe porque se junta cebola e alho no refogado. Cláudio Ramos confunde arroz de pato com empadão e questiona se leva pinceladas de ovo.