Cláudio Ramos: «Tu não és a típica vencedora de reality que sonha ser famosa e quer ter um programa de televisão»

Carla Anes

Hoje às 11:11

No «Dois às 10», um mês depois de se consagrar vencedora do «Big Brother 2024», Inês Morais é nossa convidada. Inês Morais afirma que não se deslumbrou com a vitória nem com a fama.