DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos: «Tu tens noção daquilo que és? Do impacto que tens?» - Margarida Corceiro responde

Carla Anes

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», Margarida Corceiro revela que nunca se deslumbrou com o reconhecimento público e conta que ainda acha estranho ser reconhecida no estrangeiro.