Cláudio Ramos: «Vou perguntar à Daniela qual foi o dia que a maltratei no confessionário»

Joana Sequeira

Há 13 min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos fala de Daniela Ventura e diz que quer fazer-lhe uma pergunta muito concreta. Os comentadores falam do facto desta semana da Daniela ter sido marcada pelos ciúmes que sentiu do David Maurício.