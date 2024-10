Com apenas 10 anos, Beatriz achou que ia morrer esmagada por um autocarro - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Fernando e a família iam à missa dos escuteiros quando o filho se apercebeu que se tinha esquecido do lenço. Fernando voltou a casa. Enquanto isso a mulher e a filha de 10 anos foram atingidas por um autocarro. A pequena Beatriz tinha 10 anos quando foi atropelada e ficou com as pernas presas debaixo da roda do autocarro sempre consciente.