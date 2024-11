Com quem dormiu Jéssica? Cláudio Ramos faz apostas

Carla Anes

Ontem às 10:27

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz estão reunidos para comentar a última Gala do «Secret Story». Partilhamos as imagens de Jéssica a chegar ao estúdio após a expulsão. A saída da concorrente ficou marcada pela disputa entre a mãe e Afonso, afinal com quem dormiu a concorrente?