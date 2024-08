Comentadores analisam caso de homicida: «Lembro-me de ver dois demónios a atirarem-se a mim»

Carla Anes

Hoje às 13:05

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um idoso que tentou violar e matar duas jovens que acampavam numa barragem. O repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso. Recordamos o caso de um jovem de 28 anos que matou o pai e a irmã grávida, foi condenado a internamento mínimo de três anos e um máximo de 25. A repórter Carolina Resende Matos revela pormenores do caso de um jovem, de 19 anos, morto com vários tiros, no Barreiro. Partilhamos entrevista com moradora que ouviu os tiros.