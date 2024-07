Comentadores analisam medidas de coação aplicadas a Miguel Bravo

No «Dois às 10», Miguel Bravo ficou hoje a conhecer as medidas de coação. O cantor Miguel Bravo sai em liberdade após detenção por suspeitas de crimes sexuais, porém não se pode aproximar de uma alegada vítima de 13 anos. O repórter Bruno Caetano partilha imagens do momento em que Miguel Bravo saiu do tribunal após ouvir as medidas de coação. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um homem, de 47 anos, morto após agressão misteriosa. testemunhas ouviram: «Aqui não roubas mais» e viram dois vultos a fugir. Os nossos comentadores analisam os casos.