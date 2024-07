Comentadores analisam onda de assaltos em Benfica

Carla Anes

Hoje às 13:04

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» a repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de um homem, de 36 anos, que deu uma facada ao pai e agrediu a mãe com extrema violência. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de um jovem, com 22 anos, morto à facada depois de rixa com mais de 20 pessoas. O repórter Pedro Ramos Bichardo partilha uma reportagem exclusiva de onda de assaltos em Benfica. Entrevista com moradores vítimas de constantes assaltos. Os nossos comentadores analisam os casos.