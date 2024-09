DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Conceição: «Eu criticava as pessoas que tentavam contra a própria vida, mas eu já pensei nisso...»

Carla Anes

Ontem às 11:31

No «Dois às 10», Conceição vive com fortes crises de enxaquecas, há 28 anos, e afirma que está desesperada com a falta de qualidade de vida.