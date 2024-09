DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Conceição: «Eu senti que ia morrer! Eu já tenho vergonha de ir à urgência...»

Ontem às 11:21

No «Dois às 10», conhecemos agora a história de Conceição uma mulher que, há 28 anos, vive com fortes crises de enxaquecas. Conceição apercebeu-se que sofria de enxaquecas aos 21 anos quando estava a trabalhar no hospital. Já lá vão 28 anos desde a primeira vez. Confessa que era uma pessoa muito positiva, muito bem-disposta e a enxaqueca tirou-lhe o sorriso. Vive em pânico, muitas das vezes a enxaqueca ainda não chegou e Conceição já tem medo de que ela venha. A partir dos 40 anos perdeu o controle nas crises de enxaqueca. Fala das preocupações e dos medos das enxaquecas. Tem medo a nível profissional e os filhos preocupam-na muito, porque vivem um problema que não é deles, principalmente o mais velho que é um menino especial. Diz falhar como mãe e tem medo que lhe dê uma coisa ao pé dos filhos. Diz já ter sentido a morte e não ter qualidade de vida. Não quer mais viver assim.