Conheça a ministra mais jovem do governo

Carla Anes

Ontem às 11:16

No «Dois às 10», conhecemos a história de Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Juventude e Modernização. É fã de poesia, gostava de abrir uma livraria, já foi mais de 20 vezes aos Açores, a praia da vida dela é em São Pedro do Moel onde passava férias com os pais e onde teve os primeiros empregos de verão. Ela é Margarida Balseiro Lopes, a ministra mais jovem de sempre de Portugal que tem a Pasta do Ministério da Juventude e Modernização.