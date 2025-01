DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Conheça Dinis que, aos 12 anos, é um sucesso nas redes sociais: «Autismo não é uma deficiência, é uma síndrome»

Carla Anes

Há 3h e 37min

No «Dois às 10», Dinis tem 12 anos e ficou conhecido pela defesa dos animais, nas redes sociais onde conta com mais de cem mil seguidores. Em novembro surpreendeu ao publicar um vídeo onde revela ter Asperger.

Nelson explica que a paixão do filho pelos bichos é devido ao autismo, ao hiperfoco na natureza. Entretanto, passa um pouco do vídeo que o Dinis publicou no seu insta onde explica que tem asperger, autismo1, e não é por isso que é “anormal”.

Dinis explica que estava com receio de sofrer ciberbullying, mas tal não aconteceu. Nelson partilha como contou ao filho que era autista e Dinis reforça, “autismo não é uma deficiência, é uma síndrome”.