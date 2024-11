Conheça o novo truque de beleza de Georgina Rodríguez que pode fazer em casa

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam truque de beleza partilhado por Georgina Rodríguez. A modelo partilhou uma compilação de vídeos e fotos em Londres e num deles podemos vê-la a mergulhar a cara num recipiente com água e gelo. Este é um truque utilizado de beleza reduz os inchaços matinais, melhora as olheiras, alivia a vermelhidão do rosto e elimina os poros.