Conhecemos profissionais que lidam todos os dias com doentes oncológicos - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:54

No «Dois às 10», conhecemos a história de Catarina Viegas Neurocirurgiã. Catarina conta há quanto tempo é que é neurocirurgiã e porque é que seguiu esta profissão. Explica ainda que só dá previsão do tempo de vida quando lhe pedem e que isso faz com que muitas vezes vá para casa a pensar nas famílias que deixou a chorar. Catarina afirma que se sente muito grata por poder dar mais meses ou anos de vida aos doentes. Conhecemos a história de duas enfermeiras Dulce Oliveira, Enfermeira-chefe do Hospital Dia Oncologia, e Dora Santos Enfermeira de cuidados paliativos. Têm um papel essencial junto dos doentes oncológicos e das famílias. Seja nos tratamentos no Hospital de dia, seja nos cuidados paliativos estes profissionais podem fazer a diferença. Conhecemos a história de Madalena Prata Monteiro, fisioterapeuta há mais de duas décadas e dedica grande parte do trabalho dela a tratar doentes com cancro indo muitas vezes a casa dos pacientes. Explica o qual é o papel do fisioterapeuta nestes doentes e revela que é muito diferente lidar com os doentes no contexto domiciliário do que no contexto hospitalar porque acaba por se envolver no ambiente familiar. Assume ainda que os doentes lhe contam tudo e termina a dizer que é essencial dar amor aos doentes oncológicos.