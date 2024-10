«Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral»: saiba a quem pertence este segredo!

Carla Anes

Hoje às 10:42

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam segredo caricato revelado na última Gala do «Secret Story»: «Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral».