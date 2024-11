Conversas de Café - Cláudio Ramos envia mensagem em direto a Bárbara Norton de Matos - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:04

No «Dois às 10», Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata foram pais há um ano. O pequeno Vicente, completou no domingo, 17 de novembro, o primeiro aniversário. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz estão rendidos ao pequeno Vicente. Os nossos comentadores analisam entrevista de Guilherme Castelo Branco a Manuel Luís Goucha sobre as polémicas que envolvem o pai e as dificuldades que enfrentou aos 12 anos quando o pai se começou a vestir de mulher. Cinha Jardim revela episódio caricato com Luísa Castel-Branco a caminho da TVI, a história provoca gargalhadas a Cristina Ferreira que afirma: «Mas isto só vos acontece a vocês!».