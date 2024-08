Conversas de Café - Francisco Monteiro assume namoro com Bárbara Parada - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-branco comentam rumores de desentendimento. Margarida Corceiro e Luisinha Oliveira cruzaram-se numa discoteca em Vilamoura, na madrugada de domingo, onde apareceram acompanhadas por amigos em comum, rumores dizem que o encontro não correu bem. Maria Cerqueira Gomes espalha sensualidade na praia com a família. Ao telefone com Cláudio Ramos Francisco Monteiro confirma, em direto, que namora com Bárbara Parada. Luísa Castel-Branco revela que não tem o seu vestido de noiva porque foi roubado por uma empregada. Acompanhámos a apresentação da grelha do novo canal da TVI, V+ TVI e conversámos com algumas caras do canal.