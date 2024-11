DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Conversas de Café - Gonçalo Quinaz faz revelação sobre David Maurício e Daniela Ventura - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 15:35

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa castel-Branco comentam rumores de que David Maurício e Daniela Ventura deram um importante passo na sua relação. Durante os comentários às notícias que dão conta que Gisele Bündchen vai ser mãe pela terceira vez aos 44 anos, Cláudio Ramos elogia a beleza de Cristina Ferreira comparando-a à modelo. Liliana Aguiar que recorreu às redes sociais para dar uma novidade:17 meses depois de ter aterrado e decidido viver no Dubai, assinou contrato com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Sendo embaixadora e relações públicas de uma agência imobiliária. Cláudio Ramos dá a sua opinião.