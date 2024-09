Conversas de Café - Lançamento do documentário de Maria Cerqueira Gomes é alvo de comentários - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 10:54

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para mais «Conversas de café» os nossos comentadores dão os seu ponto de vista sobre a declaração de Fernanda Serrano sobre o seu relacionamento com Pedro Miguel Ramos, o término do relacionamento de Isabel Figueira, o lançamento do documentário de Maria Cerqueira Gomes e a estreia da 3ª temporada do documentários de Georgina Rodriguez.