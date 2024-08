DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Conversas de Café - Rumores de romance entre João Moura Caetano e irmã de Luciana Abreu - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 12:40

No «Dois às 10», Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam fotos do casamento de Merche Romero que casou nas Maldivas, imagens do casamento de Liliana Aguiar e Francisco Nunes, rumores de que João Moura Caetano terá reencontrado o amor ao lado da ex-cunhada, Luísa Abreu. Forma física de Pedro Teixeira, aos 43 anos, também é tema de conversa.