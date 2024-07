DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Conversas de Café – Sérgio Rossi entra em contacto com a produção do programa e clarifica o que se tem dito a respeito deste – Veja a conversa completa

11 jul, 10:46

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz, Merche Romero e Cristina Ferreira comentam as últimas notícias dos famosos e são surpreendidos com uma chamada de Sérgio Rossi.