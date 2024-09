DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Convidada concretiza sonho com a ajuda do «Dois às 10» e afirma: «Já posso morrer!»

Carla Anes

Hoje às 10:16

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Anabela Antunes recheada de bons e maus momentos. Da infância na Lourinhã e trabalho no campo e em casa ao sonho da enfermagem que ficou pelo caminho. Anabela conta ainda a bonita história de amor que viveu com um tropa que conheceu por cartas, quando ele estava na guerra. Agora é reformada e viúva e diz que ser enfermeira foi um sonho que ficou apenas pelo pensamento.