Crianças encontradas a viver na rua. Cheias de frio, fome e sujas

Joana Sequeira

Hoje às 12:54

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de duas crianças que foram encontradas a viver na rua. Cheias de frio, sujas e com fome, assim foram encontradas duas crianças autistas a viver na rua. A mãe de 46 anos, o filho de 4 a filha de 10, foram encontrados junto à estação de comboios do Estoril. A mãe mostrou-se agressiva aquando da chegada da PSP. O repórter encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre este caso chocante. Entrevistámos um agente da PSP que interviu.