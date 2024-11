DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Crime macabro - Homem encontrado morto com perfurações de berbequim na boca

Carla Anes

Ontem às 12:27

No «Dois às 10», damos iníco à «Atualidade» com uma última hora. Um crime chocante de um homem encontrado morto com perfurações de berbequim na boca.