DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira: «A homossexualidade é aceite por vós?»

Carla Anes

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», Danilson Carvalho, amigo de Diogo Alexandre concorrente do «Secret Story» e José Quinteiro, Resp. Relações Públicas Igreja de Jesus Cristo zona Cascais|Sintra, esclarecem todas as questões sobre a Igreja de Jesus Cristo S.U.D. e o voto de castidade.