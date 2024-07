DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira afirma ter descoberto o segredo para uma relação duradoura: «O segredo é poucos dias por semana!»

Carla Anes

25 jun, 10:39

No «Dois às 10», conhecemos Cristina e Tiago Castro, o casal conta que gostam de decorar as varandas de casa para as festas populares.