Cristina Ferreira afirma: «Vou mesmo ao teu restaurante, já percebi que é mesmo bom!»

Carla Anes

Hoje às 10:31

No «Dois às 10», recebemos Francisco Martins, cozinheiro e proprietário do famoso «Buraco do Velho», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ficam rendidos ao arroz de pato do Chef.