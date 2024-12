Cristina Ferreira confirma previsão de taróloga: «A Palmira quando esteve cá disse tudo certinho!»

Carla Anes

Há 2h e 17min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco fazem uma retrospetiva de 2024 e dão o primeiro lugar de casal do ano a Cristina Ferreira e João Monteiro.

Cristina Ferreira revela que a taróloga Palmira quando esteve no «Dois às 10» no final do ano passado acertou em tudo sobre a sua vida amorosa e garante que aí ainda ninguém sabia da sua relação com João Monteiro.