DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira confronta David Diamond: «Não gostei de algumas coisas que o David fez»

Carla Anes

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», recebemos o vencedor do «Dilema», David Diamond esclarece algumas polémicas em que se viu envolvido dentro do reality show. Cristina Ferreira confronta o ex-concorrente.