Cristina Ferreira confronta Rafael Bailão: «Tu não sabes lidar com as pessoas não dizerem coisas bonitas de ti!»

Carla Anes

Hoje às 11:18

No «Dois às 10», recebemos Rafael Bailão expulso na última gala do «Dilema». Partilhamos algumas das imagens mais polémicas do ex-concorrente, Rafael Bailão esclarece tudo.