DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem pistas do amigo secreto

Carla Anes

Há 1h e 14min

No «Dois às 10», pista do amigo secreto de Cláudio Ramos: «Uma grande admiradora da tua forma de pensar que é mais forte do que tu pensas».

Pista do amigo secreto de Cristina Ferreira: «Apesar de oculto é mais amigo do que os visíveis».

Já descobriu quem são?