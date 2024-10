DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira emociona-se com discurso arrepiante de menina de 9 anos

Carla Anes

Há 46 min

No «Dois às 10», recebemos a pequena Rita Moitas, neta de doente com alzheimer, Cristina Ferreira fica rendida ao discurso da pequena convidada sobre a doença de alzheimer e como fala do amor que tem pelo avô portador da doença.