Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre Renata e Diogo Alexandre: «Temos que ter calma»

Secret Story

Ontem às 16:23

No «Dois às 10»,Cristina Ferreira reagiu aos últimos acontecimentos entre Renata e Diogo Alexandre, do Secret Story, apelando à calma do público e revelando que hoje serão mostradas as imagens de tudo o que aconteceu.