DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira fica rendida a reportagem: «Há partilhas em televisão que eu acho que são essenciais»

Carla Anes

Hoje às 10:56

No «Dois às 10», conhecemos a história de Marisa Alves, do seu marido Bruno Andrade e do seu ex-marido Paulo Teixeira. Filhas de Marisa e Paulo recordam todo o processo de separação dos pais.