Cristina Ferreira fica rendida: «Isto está muito bem feito...tu és bom!»

Carla Anes

Hoje às 10:29

No «Dois às 10», recebemos Francisco Martins, cozinheiro e proprietário do famoso «Buraco do Velho», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ficam rendidos ao arroz de pato do Chef.