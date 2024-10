Cristina Ferreira: «Juro que eu adorava ver este Whatsapp»

Carla Anes

Ontem às 10:42

No «Dois às 10», Leo revelou o seu segredo: «Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral» na última Gala do «Secret Story» e contou detalhes do mesmo. Cristina Ferreira mostrou muita curiosidade pela história caricata.