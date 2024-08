DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira provoca Cláudio Ramos: «Tu não dizes às pessoas mas andas a por um cremezinho»

Carla Anes

Hoje às 11:19

No «Dois às 10», Cláudio Ramos queixa-se que tem as mãos amarelas e Cristina Ferreira diz que é do bronzeador.