Cristina Ferreira: «Quando chegarmos às portas do céu, eles (cuidadores) estão numa casa com vista para o mar»

Carla Anes

Ontem às 11:41

No «Dois às 10», conhecemos a história de Maria Adelaide Carvalho. Maria conta que desde os 12 anos que começou a cuidar do irmão, já lá vão 39 anos. Ele teve uma meningite quando nasceu que o deixou completamente dependente. Paulo não anda nem fala, precisa da irmã para tudo. Em casa a mãe de Maria e Maria foram sempre ajudando e fazendo exercícios com ele depois dele querer deixar a fisioterapia. Para a família Paulinho é o menino da casa. “Ele nunca foi uma prisão para mim, levo-o para todo o lado.” “A minha maneira de cuidar do meu irmão é como se fosse um filho meu. Enquanto for viva e tiver saúde hei-de estar sempre aqui para o meu irmão”.