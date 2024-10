Cristina Ferreira questiona Flávia: «Essa tua confiança vem de onde?»

Carla Anes

Hoje às 11:15

No «Dois às 10», recebemos a última concorrente expulsa do «Secret Story», Flávia afirma que é uma mulher confiante e fala da sua proximidade com o concorrente Ruben, que ficou em lágrimas com a sua expulsão.