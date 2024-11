Cristina Ferreira recebe presente para Cláudio Ramos e comenta que poderia ser para Cristiano Ronaldo

Carla Anes

Há 1h e 53min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe um presente destinado ao Cláudio Ramos, com as iniciais «CR» e não resistiu a comentar, em tom descontraído, que o presente «também podia dar ao Cristiano Ronaldo», fazendo uma alusão divertida ao facto de as iniciais coincidirem com as do famoso jogador de futebol português.